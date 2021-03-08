Лапорта сделал первое заявление после избрания президентом «Барселоны»

Новоизбранный президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сделал первое заявление после вступления в должность.

58-летний функционер поблагодарил своих сторонников и назвал свою победу «праздником демократии и «Барселоны». По словам Лапорты, его избрание может убедить остаться Лионеля Месси.

«Именно в этот день Месси дебютировал в молодежной команде «Барселоны». Для меня много значит, что сегодня лучший игрок в мире и в истории футбола пришел голосовать. Месси хочет играть в «Барсе», лучший игрок мира хочет играть в «Барсе», это очень важно. Мы будем поощрять его желание играть в «Барселоне» и дальше, это то, чего мы все хотим.

«Барселона» — это большая замечательная семья, которая вместе преодолеет все трудности», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Лапорта уже занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. На нынешних выборах он победил с огромным отрывом от других кандидатов.