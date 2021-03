Комментатор NBC: серебро было потолком для Большунова. Вот откуда эти слезы

Комментатор NBC Чад Салмела подвел итоги мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

По мнению репортера, Йоханнес Клебо, дисквалифицированный и лишившийся золотой медали, на сегодняшний день является сильнейшим лыжником мира. Салмела также не обошел вниманием Александра Большунова, который расплакался после поражения в гонке. Россиянин, напомним, сломал палку в результате контакта с Клебо. Чемпионом стал еще один норвежец Эмиль Иверсен.

«Золотая медаль — всего лишь безделушка в карьере Клебо, цена которой теперь выросла вдвое. Даже не учитывая результатов таблицы, в наших сердцах и умах он сейчас на уровне Петтера Нортуга. Мы не можем закрыть глаза на произошедшее. Иверсен получает золотую медаль. Я сомневаюсь, что он когда-нибудь почувствует себя по-настоящему круто, по крайней мере, так, как он бы себя чувствовал, если бы победил всех на финише, в котором у Большунова не сломалась бы палка.

Большунов знает, что серебро было потолком. Вот откуда взялись эти слезы», — написал Салмела в Twitter.

Ранее в сборной Норвегии обвинили Большунова в желании помешать Клебо.

Totally a Klaebo DQ. I won't even argue about it, so don't try. That ship has sailed.



But Klaebo is still the winner of the day, but not as a race winner. The gold medal is just a trinket in his legend, which just grew by double today.

