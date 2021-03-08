Двукратный чемпион мира осудил дисквалификацию Клебо в марафоне

Двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг прокомментировал итоги мужского марафона на чемпионате мира — 2021.

На финишной прямой шедший первым Александр Большунов после контакта с Йоханнесом Клебо сломал палку и стал третьим. Норвежца признали виновным в создании сопернику помех и лишили его золотой медали, а россиянину присудили серебро. Чемпионом мира стал другой норвежец Эмиль Иверсен.

«Мне очень жаль Клебо. Не было веских причин для его дисквалификации. Это ситуация, которую будут вспоминать долгие годы. Иверсен — чемпион мира, но все мы (эксперты на норвежском телевидении. — прим. «Газета.Ru») согласны с тем, что Клебо дисквалифицировали незаслуженно», — цитирует Дюрхауга VG.

Ранее отец Клебо Хокун выразил мнение, что его сын не заслужил дисквалификацию.