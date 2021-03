Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А с «Интером»

«Аталанта» опубликовала заявку на выездной матч 26-го тура Серии А с «Интернационале».

В список футболистов команды из Бергамо, отправившиеся в Милан, вошел полузащитник Алексей Миранчук.

Полностью заявка «Аталанты» доступна в Twitter клуба.

25-летний Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Серии А, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Миранчук отдал 100% точных передач в игре с «Кротоне».

I nostri convocati per #InterAtalanta!

Our travelling squad for Inter!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/cIofBexKom