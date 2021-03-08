Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А с «Интером»
Игорь Игнатов
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«Аталанта» опубликовала заявку на выездной матч 26-го тура Серии А с «Интернационале».
В список футболистов команды из Бергамо, отправившиеся в Милан, вошел полузащитник Алексей Миранчук.
Полностью заявка «Аталанты» доступна в Twitter клуба.
25-летний Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Серии А, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Миранчук отдал 100% точных передач в игре с «Кротоне».
�� I nostri convocati per #InterAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 7, 2021
�� Our travelling squad for Inter!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️�� pic.twitter.com/cIofBexKom