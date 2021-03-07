Назван лидер президентской гонки «Барселоны»

Жоан Лапорта является главным кандидатом на вакантный пост президента «Барселоны».

Как пишет Sport.es со ссылкой на TV3, экзитполы показали, что в настоящий момент 58-летний функционер получил более половины голосов избирателей — 58,3% респондентов сообщили, что выбрали Лапорту. На втором месте находится Виктор Фонт с 31,3%, а Тони Фрейша замыкает гонку, набрав 9,3%.

В опросе приняли участие четыре тысячи человек. Еще более 20663 голоса «Барселона» получила по электронной почте — они не учитываются при подведении предварительных результатов.

Лапорта уже занимал должность президента «блауграны». Это было в период с 2003 по 2010 год.

Ранее Лапорта пообещал громкие трансферы в случае своего избрания.