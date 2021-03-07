«Норвежцев стали судить как всех»: Рочев прокомментировал решение о дисквалификации Клебо

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший прокомментировал мнение жюри об инциденте на финише классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира.

Напомним, что Александр Большунов вошел в финишный коридор первым, следом за ним бежал Йоханнес Клебо. В попытке обогнать соперника норвежский лыжник задел Большунова и сломал ему палку, что в итоге привело к тому, что на финише россиянина обошел еще один норвежец — Эмиль Иверсен. После протеста сборной России Клебо был дисквалифицирован, Иверсен занял первое место, Большунов оказался вторым.

«Я не ожидал и не верил, что Клебо могут дисквалифицировать. Если всё останется как есть, то это будет очень громкий прецедент в мире лыж, я такого не помню, если честно. Чтобы именно с норвежцами так поступало жюри. Саша Большунов сказал, что судят только нас, так и было всегда. Исторический момент. Норвежцев стали судить как всех, показательно», — сказал Рочев в интервью «Чемпионату».

Сам Большунов после награждения подчеркнул, что победить на этой дистанции должен был либо он, либо Клебо, а не второй норвежец.

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