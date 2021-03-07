Нападающий «Фиорентины» Кокорин пропустит не меньше недели

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит не меньше недели из-за повреждения. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, форвард получил повреждение по ходу игры против «Ромы», однако остался на поле, тем самым усугубив травму прямой мышцы бедра.

В клубе пока не знают, когда 29-летний россиянин вернется в общую группу.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин провел три игры и не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о высоких амбициях в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).