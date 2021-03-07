Махачев «задушил» Добера на турнире UFC 259
Виктория Алексеева
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Российский боец Ислам Махачев победил американца Дрю Добера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.
Поединок был завершен досрочно. В третьем раунде российский боец применил удушающий прием, тем самым вынудив своего соперника сдаться.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Стоит отметить, что секундантом Махачева выступил другой российский боец, все еще действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Аскаров прокомментировал свою победу на турнире UFC 259.