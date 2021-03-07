Хавбек ЦСКА рассказал о высоких амбициях в чемпионской гонке

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о высоких амбициях в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ), передает официальный сайт армейской команды.

В матче 21-го тура ЦСКА со счетом 2:0 переиграл грозненский «Ахмат». Армейский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Отрыв от лидера — «Зенита» — два балла, однако у петербургской команды матч в запасе.

«Ожидания очень высокие, как и амбиции. Но еще рано о чем-то говорить. Мы выходим на каждую игру со 100-процентной отдачей», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что Рондон ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА.