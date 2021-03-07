Биатлонистка Миронова рассказала о готовности к пасьюту на Кубке мира
Виктория Алексеева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о готовности к гонке преследования на Кубке мира.
Пасьют состоится 7 марта в 14.00 по московскому времени.
«Определенно сил хватит, потому что я рассчитываю на то, что к следующему этапу немножко пойду на подъем, и мое состояние улучшится», — заявила Миронова в эфире «Матч ТВ».
Миронова также призналась, что не чувствует на сегодняшний момент психологических спадов.
Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев не смог объяснить свою неудачную стрельбу в спринте на Кубке мира.