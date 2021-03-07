Монсон ждет победы Яна над Стерлингом

Экс-боец ММА, депутат совета депутатов Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон рассказал о своих ожиданиях от поединка Петр Ян — Алджамейн Стерлинг, передает Sport24.

Российский боец — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 7 марта по московскому времени Яну предстоит провести защиту титула в поединке против Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой начнется ориентировочно в 7 утра мск.

«Петр Ян выиграет этот бой. Поединок будет тяжелый. Тренировочный лагерь, который он провел, был лучшим, который был в его жизни. Я не вижу как и чем Стерлинг может его победить. Петр очень хорош сейчас», — заявил Монсон.

Ранее сообщалось, что Яна заставили сдать допинг-тест незадолго до боя.