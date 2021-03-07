«Барселона» переиграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании

«Барселона» обыграла «Осасуна» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба.

Счет в матче открыл Жорди Альба на 30-й минуте с передачи Лионеля Месси. Аргентинский форвард также принял участие во втором голе команды, с его передачи мяч забил Илаш Мориба на 83-й минуте игры.

По итогам матча «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 56 очков. «Осасуна» идет 13-й, набрав 28 баллов.

Ранее сообщалось, что Холанд забил 100 мячей в карьере быстрее Месси и Роналду.

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Осасуна» — «Барселона» — 0:2

Голы: 0:1 — Альба, 30; 0:2 — Мориба, 83.