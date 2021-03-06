«Бой затянется». Гаджиев оценил перспективы Яна в бое со Стерлингом

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев сделал прогноз на бой Петр Ян — Алджамейн Стерлинг.

«Ян по делу фаворит и обоснованно. Доверюсь букмекерам в этом вопросе. Конечно, бой будет тяжелый и затянется. Но вижу здесь досрочное завершение в поздних раундах — нокаут. Не вижу, чем Стерлинг здесь может удивить», — сказал Гаджиев в интервью Sport24..

Бой между Яном и Стерлингом пройдет 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259. Ориентировочное время начала боя — 6:30 мск. Победителю достанется чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым на данный момент владеет Ян.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба поддержал Яна перед титульным боем.