Легков оценил выступление российских лыжников в эстафете на ЧМ

Олимпийский чемпион Александр Легков оценил выступление сборной России в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Команда, в составе которой выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов, заняла второе место. Победу одержали норвежские лыжники.

«И все равно мы лучшие. Потому что боролись, потому что выложились больше всех на этой гонке. Эти качели, эти промежуточные победы и выматывающие душу отставания, эта надежда и неопускание рук, даже когда все оказалось не так радостно», — написал Легков в Instagram.

Спортсмен отметил, что в эстафете россияне проявили себя как единая команда.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо дал ироничный совет Большунову.