Боец UFC Ян уложился в вес перед поединком против Стерлинга

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем дивизионе Петр Ян уложился в вес перед поединком против Алджамейна Стерлинга.

Масса российского спортсмена составила 61,2 кг, его оппонента — 61 кг.

Поединок между атлетами пройдет в ночь с 6 по 7 марта в Лас-Вегасе. Для Яна предстоящая защита титула станет первой в карьере.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев заявил об интересе к поединку против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.