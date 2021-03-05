Боец UFC Ян уложился в вес перед поединком против Стерлинга
Вадим Балканов
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Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем дивизионе Петр Ян уложился в вес перед поединком против Алджамейна Стерлинга.
Масса российского спортсмена составила 61,2 кг, его оппонента — 61 кг.
Поединок между атлетами пройдет в ночь с 6 по 7 марта в Лас-Вегасе. Для Яна предстоящая защита титула станет первой в карьере.
Ранее сообщалось, что Ислам Махачев заявил об интересе к поединку против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.