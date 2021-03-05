Лыжник Большунов объяснил причину поражения Клебо в эстафете на ЧМ-2021

Российский лыжник Александр Большунов объяснил причину поражения Йоханнесу Клебо в эстафете на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

По его словам, норвежец — не тот спортсмен, которого можно сбросить на десяти километрах дистанции.

«Пробовал разные варианты. На спусках и в подъем он чувствовал себя очень хорошо. Не получилось обыграть.

Мне не удалось поддержать его темп на финишном подъеме. Сегодня условия были сложные, мне нужно было все сделать правильно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги мужской эстафеты на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.