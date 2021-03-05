Россия завоевала серебро в эстафете на ЧМ по лыжным гонкам
Вадим Балканов
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Российская сборная заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате мира 2021 года по лыжным гонкам в Оберстдорфе, отстав от победителей на 12 секунд.
Первую строчку заняли норвежцы, завершившие гонку за 1 час 52 минуты 39 секунд.
Бронзовая медаль досталась сборной Франции.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее Алексей Червоткин прокомментировал итоги первого этапа эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 года в Оберстдорфе.