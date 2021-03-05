Промес назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в команду из чемпионского состава сезона-2016/17.

«Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счете 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! И ты выиграл! В команде должны быть волшебники», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Вместе с Фернандо нидерландец стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что после возвращения Промеса «Спартак» в три раза увеличил продажи футболок.