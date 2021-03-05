Игрок «Ювентуса» Бентанкур заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур заразился коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт туринского клуба.

По информации пресс-службы команды, футболист был отправлен на самоизоляцию, а заболевание протекает без симптомов.

«Клуб находится в контакте с соответствующими органами здравоохранения для выработки эффективной реализации протоколов, необходимых для обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности команды», — указано в сообщении.

В нынешнем сезоне Бентанкур сыграл в составе туринского клуба 33 поединка и стал автором трех голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду предложил «Ювентусу» продлить контракт до 2023 года.