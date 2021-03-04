Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне»

В очередном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» оказалась сильнее «Кротоне».

Встреча прошла в Бергамо на арене «Атлетико Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Робин Госенс, Жозе Паломино, Луис Муриэль, Йосип Иличич и Алексей Миранчук.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Сими.

Этот успех позволил подопечным Джан Пьеро Гасперини набрать 49 очков и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.

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