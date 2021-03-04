«Монако» Головина проиграло «Страсбуру» в матче чемпионата Франции
Вадим Балканов
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В очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Страсбур» оказался сильнее «Монако».
Встреча прошла на арене «Стад де ла Мено» в Страсбуре при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Фредерик Гильбер.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» оказалась сильнее «Кротоне».