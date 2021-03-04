«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в финал Кубка Испании
Вадим Балканов
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В ответном полуфинальном матче Кубка Испании каталонская «Барселона» разгромила «Севилью».
Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Усман Дембеле, Жерар Пике и Мартин Брэйтуэйт.
Этот успех позволил подопечным Роналда Кумана выйти в финал национального кубка, несмотря на поражение в первой игре.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Страсбур» оказался сильнее «Монако».