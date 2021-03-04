Окончательное решение по ситуации с Косторной будет принято 4 марта

Окончательное решение по ситуации с возможным возвращением действующей чемпионки Европы женском одиночном фигурном катании Алены Косторной в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе будет принято 4 марта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в обсуждении данного вопроса примет участие руководство катка совместно с тренерским штабом школы «Самбо-70».

Напомним, что Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года, после чего в финале Кубка России показала две новые программы, но не смогла отобраться на чемпионат мира. Сейчас Косторная готовится у турниру в качестве запасной.

Ранее хореограф группы «Хрустальный» Алексей Железняков высказал мнение о возможном возвращении Алены Косторной