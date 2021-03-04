Хореограф группы Тутберидзе жестко раскритиковал форму Косторной

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, жестко раскритиковал физическую форму действующей чемпионки Европы Алены Косторной. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 17-летняя спортсменка очень далека от оптимальных кондиций.

«Ухудшилась ли ее форма? Конечно, вы же сами все видите. Не знаю, что происходило у нее во время тренировок у Евгения Плющенко... Человек, может быть, перестала работать сам над собой. Нет выносливости, надо функционалу подтягивать», — сказал Железняков.

Ранее наставник академии Евгения Плющенко Сергей Розанов опроверг новость о возвращении к работе в группе Этери Тутберидзе.