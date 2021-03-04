Эксперт усомнился в способности Косторной влиться в группу Тутберидзе

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, усомнился в способности действующей чемпионки Европы Алены Косторной влиться в старую команду. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 17-летняя спортсменка попадет в коллектив с громадной конкуренцией, если вернется к Тутберидзе.

«Сейчас много девочек... Тем более, девочки-юниорки на подходе, которые показывают гениальные результаты. Они прыгают и квады, и все на свете. Алене будет очень тяжело встать на коня.

Сколько трудов понадобится, чтобы вернуться в былую форму... А тут еще нужно переплюнуть своих соперниц. Молодняк там уже на подходе», — сказал Железняков.

Ранее наставник академии Евгения Плющенко Сергей Розанов опроверг новость о возвращении к работе в группе Этери Тутберидзе.