Хавбек «Монако» Головин сделал 49 касаний в матче против «Страсбура»

В очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Страсбур» оказался сильнее «Монако».

Встреча прошла на арене «Стад де ла Мено» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Российский полузащитник Александр Головин появился на поле в стартовом составе и провел на поле 72 минуты. За отведенное ему время 24-летний футболист отдал 27 передач (точность — 67%, прим. «Газеты.Ru»), нанес один удар в сторону ворот соперника, а также совершил 49 касаний мяча и два успешных отбора.

Портал Whoscored оценил игру Головина в 6,5 балла.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» оказалась сильнее «Кротоне».