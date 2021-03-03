Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»

Стали известны стартовые составы «Страсбурга» и «Монако» на матч 28-го тура французской Лиги 1. Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе. В 12 матчах чемпионата российский футболист забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

«Страсбург»: Кавашима, Жильбер, Коне, Митрович, Каси, Кароль, Джику, Льенар, Томассон, Ажорк Диалло.

«Монако»: Лекомт, Марипан, Энрике, Агилар, Сидибе, Бадьяшиле, Чуамени, Головин, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд.

«Монако» набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. У «Страсбурга» 30 очков и 15-е место.

Ранее сообщалось, что Головин поделился эмоциями после двух голевых передач в игре с «Брестом».