Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Олег Романцев обратился к болельщикам красно-белых и поблагодарил их за поддержку. 2 марта утром стало известно о госпитализации Романцева. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце.

«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо. Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное — не болейте!» — приводит слова Романцева пресс-служба «Спартака».

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Романцев несколько дней чувствовал себя плохо, страдал от болей в груди, также у него была повышена температура. Когда приехали врачи, то сразу же после осмотра предложили госпитализацию, так как все признаки указывали на инфаркт миокарда.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов пожелал здоровья перенесшему инфаркт Романцеву.