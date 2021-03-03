После возвращения Промеса «Спартак» в три раза увеличил продажи футболок

В пресс-службе «Спартака» рассказали, что трансфер Квинси Промеса благотворно сказывается на продажах клубной атрибутики.

«После возвращения Промеса клуб хорошо заработал на продаже футболок – в день игры с «Рубином» мы продали в три раза больше джерси, чем в дни других матчей», — рассказал «Чемпионату» глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

О переходе Промеса из «Аякса» в «Спартак» было объявлено 24 февраля. Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн. Футболист был тепло встречен болельщиками красно-белых, напомним, он выступал столичный клуб с 2014 по 2018 годы. Вместе с командой Промес стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд арестовал имущество Квинси Промеса.