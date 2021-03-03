Тренер клуба из Израиля подал в отставку после первого матча на посту

Главный тренер футбольного клуба второго дивизиона чемпионата Израиля «Хапоэль» (Умм аль-Фахм) Нир Берковиц подал в отставку после одного матча на своем посту, сообщает канал Sport5.

По информации источника, под руководством специалиста команда уступила в матче 24-го тура чемпионата Израиля «Хапоэлю» из Рамат-Гана со счетом 0:3.

После этого Берковиц объявил о желании уйти в отставку, аргументируя это тем, что не знает команду и футболистов. Заявление об увольнении руководство команды приняло.

Ранее сообщалось, что Черданцев призвал Тедеско уйти из «Спартака».