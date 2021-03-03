Источник: материалы по делу Панарина будут преданы огласке

Подлинный протокол и материалы по инциденту с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина действительно существуют и в скором времени будут преданы огласке.

Об этом информирует Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ». При этом сообщается, что после того, как документы окажутся в распоряжении НХЛ, лиге придется отреагировать.

Сообщается, что из-за этих документов может наступить «закат карьеры Панарина» в НХЛ.

Стоит напомнить, что бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил Панарина в том, что в 2011 году хоккеист якобы избил в баре 18-летнюю девушку, а избежать наказания ему помогли «влиятельные жители» Риги, которые заплатили взятку.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» не знают, когда Панарин сможет вернуться в команду.