Кокорину посоветовали не обращать внимания на критику
Анастасия Мартыненко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не должен обращать внимания на критику, сообщает газета «Известия».
Таким мнением поделился бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов. По мнению экс-игрока, форвард может еще быть не готов физически полностью, к тому же, ему дают мало времени, за которое Кокорин не успевает сделать ничего, кроме нескольких пасов.
«Если в ближайший месяц у него все-таки появится шанс сыграть в основном составе, то тогда и можно что-то требовать. Кокорину нужно не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить», — заявил Колыванов.
Ранее сообщалось, что Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой».