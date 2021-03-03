Василевский установил уникальный рекорд «Тампы»

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз» (2:0).

Это третья подряд игра 26-летнего россиянина, проведенная «на ноль». До этого он не пропускал в играх с тем же «Далласом» и »Каролина Харрикейнз».

Таким образом, Василевский стал первым в истории «молний» голкипером, которому удалось провести три «сухих» матча подряд.

Рекорд НХЛ по «сухим» встречам подряд принадлежит вратарю «Оттава Сенаторз» Алеку Конуэллу, который в сезоне-1927/28 не пропускал шесть игр кряду.

Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой недели в НХЛ.