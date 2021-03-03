Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
Игра, прошедшая на домашнем льду «пингвинов», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
Российский нападающий в составе победителей Евгений Малкин отметился результативной передачей и заработал показатель полезности 1.
Защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал и закончил встречу с коэффициентом полезности -4.
Ранее сообщалось, что Андрей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 5:2
0:1 – Фараби (Кутюрье) – 22:32'
1:1 – Капанен – 23:39'
2:1 – Капанен (Гюнцель, Раст) – 28:41' (5x4)
3:1 – Раст (Летанг, Малкин) – 30:45'
3:2 – Фараби (ван Римсдайк, Санхайм) – 51:00'
4:2 – Сеси (Фридман, Макканн) – 52:08'
5:2 – Мэтисон – 56:06'