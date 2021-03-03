Гол и передача Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Баффало» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, состоявшаяся на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 3:2 в пользу «синерубашечников».

В составе победителей гол и результативную передачу на свой счет записал форвард Павел Бучневич. В 20 матчах сезона россиянин набрал 15 (6+9) очков.

Вратарь Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 24, его коллега по амплуа и соотечественник Александр Георгиев провел всю игру на скамейке.

Ранее были объявлены три российские звезды февраля в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 3:2

1:0 – Бучневич (Зибанеджад, Фокс) – 00:28'

1:1 – Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 00:55'

2:1 – Лафренье (Бучневич) – 02:36'

3:1 – Крайдер (Линдгрен, Фокс) – 29:32'

3:2 – Ридер (Далин, Ристолайнен) – 36:21'