Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не планирует покидать туринскую команду.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, окружение 36-летнего португальца сообщило руководству «бьянконери» о желании продлить контракт игрока до 2023 года (действующее соглашение действует до лета 2022-го). При этом конкретны[ намерений у «Ювентуса» относительно будущего Роналду нет, поскольку в клубе планируют оценить его состояние через полтора года.

То есть вариант, при котором Роналду будет продан, не исключен. Это возможно в том случае, если финансовое состояние «Ювентуса» ухудшится.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018-го. В составе туринцев он стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальный рекорд результативности.