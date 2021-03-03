80-летний Пеле привился от коронавируса

Легендарный в прошлом бразильский футболист Пеле сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

80-летний Король футбола также призвал всех соблюдать правила личной гигиена в целях минимизирования распространения COVID-19.

«Это незабываемый день — мне сделали прививку! Пандемия еще не закончилась. Мы должны соблюдать дисциплину, чтобы сохранить жизни, пока многие люди не вакцинируются. Продолжайте мыть руки и по возможности оставайтесь дома. Когда выходите на улицу, пожалуйста, не забывайте надевать маску и сохранять социальную дистанцию. Всё пройдёт, если мы будем думать о других и помогать друг другу», — написал Пеле в Instagram.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса.