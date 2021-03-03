Роналду сравнялся с Пеле по голам в официальных матчах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил мяч в игре 25-го тура чемпионата Италии против «Кротоне» (3:0).

Для португальца этот гол стал 766-м в официальных встречах за всю карьеру.

Таким образом, Роналду сравнялся с легендарным бразильцем Пеле по этому показателю. Лидером мирового футбола по результативности остается Йозеф Бикан, на счету которого 805 голов. На втором месте располагается еще один бразилец Ромарио с 772 мячами.

Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальный рекорд результативности.