Роналду установил уникальный рекорд результативности

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче чемпионата Италии со «Специей», который завершился победой туринцев со счетом 3:0.

Этот гол стал для 36-летнего португальца 20-м в нынешнем сезоне Серии А.

Роналду забивает не менее 20-ти мячей в национальных чемпионата в 12-й раз подряд. Это абсолютный рекорд в современном футболе.

В последний раз, когда ему не удавалось достигнуть соответствующей отметки, это произошло в сезоне-2008/09, играя за «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Роналду забил всем командам Серии А в нынешнем сезоне.