В Норвегии назвали слова Вяльбе о телефонах «гонкой против своих спортсменов»

Норвежское издание Dagbladet отреагировало на заявление главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о необходимости ввести запрет на соцсети в национальной команде.

По мнению функционера, только жесткая дисциплина может привести россиян к результату.

Dagbladet назвал высказывание Вяльбе «гонкой против своих спортсменов». Норвежские журналисты не смогли получить дополнительный комментарий главы ФЛГР.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о взаимодействии с Вяльбе.