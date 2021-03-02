Министр спорта анонсировал разговор о провале клубов РПЛ в еврокубках

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин анонсировал разговор о провале клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в еврокубках. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, во время беседы будет обсуждаться вопрос с лимитом на легионеров, который является одним из комплексных направлений.



Напомним, что в основной стадии еврокубков нынешнего сезона российские клубы сумели одержать всего одну победу в 26 матчах.



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