В РФС объяснили решение поставить пенальти на Мозесе в игре Кубка России

В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили решение поставить пенальти на защитнике «Спартака» Викторе Мозесе в игре 1/8 финала Кубка России против «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Во время публикации кадра фанаты красно-белых заподозрили, что на фотографии, где была замечена игра рукой со стороны нигерийца, был использован монтаж.

«В скриншоте, который наглядно используется для показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанная фотографом «Спорт-Экспресса», так как из-за динамики момента мяч и игрок находятся в расфокусе, в отличие от фотографии.

Кроме того, снимок выполнен в большем разрешении, относительно камеры трансляции», — заявили в РФС.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин анонсировал разговор о провале клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в еврокубках.