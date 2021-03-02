Форвард «Милана» Златан Ибрагимович выступит с музыкальным номером на фестивале в Сан-Ремо. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своем официальном сайте.

Шведский нападающий исполнит песню Io vagabondo («Я бродяга») вместе с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем.

Эта музыкальная композиция была написана группой I Nomadi в 1972 году. Выступление Ибрагимовича и Михайловича пройдет 4 марта.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Анахайм Дакс».