В «Спартаке» рассказали о состоянии Романцева

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказали о состоянии здоровья бывшего наставника клуба Олега Романцева.

По его словам, легендарному тренеру успешно провели операцию на сердце.

«В данный момент Романцев чувствует себя хорошо», — заявил Фетисов «Чемпионату».

Напомним, что Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака». На его счету девять побед в чемпионате страны, четыре национальных кубка, а также выход в полуфинал Кубка чемпионов в сезоне-1990/91.

Ранее сообщалось, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович выступит с музыкальным номером на фестивале в Сан-Ремо.