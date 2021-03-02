Ретивых рассказал о разговоре с Большуновым после командного спринта

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал инцидент с напарником Александром Большуновым в командном спринте на чемпионате мира — 2021.

Большунов после финиша гонки, по итогам которой россияне выиграли бронзу, не подошел к Ретивых. На заключительном этапе эстафеты Ретивых проиграл борьбу за золото и серебро Йоханнесу Клебо и Йони Мяки. Тем не менее Ретивых утверждает, что между ним и Большуновым нет конфликта.

«О чем говорили с Большуновым после гонки? Нет, он не злится, понимая, что это спорт. Вероятно, я ошибся на втором этапе, на котором оставил очень много сил. Потом это уже сказалось на последнем круге, где мне просто не хватило сил атаковать на заключительном подъеме», — приводит слова Ретивых Nettavisen.

Ранее Ретивых ответил критикам по поводу результата в спринте.