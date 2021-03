В «Рейнджерс» не знают, когда Панарин сможет вернуться в команду

В «Нью-Йорк Рейнджерс» нет понимания относительно ближайших перспектив по возвращению Артемия Панарина в состав.

Об этом сообщил главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн, объяснивший, что конкретной даты, когда Панарин снова будет в команде, нет. Его слова в своем Twitter приводит журналист Винс Меркольяно.

29-летний нападающий покинул расположение «Рейнджерс» после того, как тренер Андрей Назаров, работавший с ним в «Витязе», заявил, что Панарин якобы избил девушку в Риге в 2011 году. На текущий момент форвард пропустил три матча нью-йоркской команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее в «Рейнджерс» назвали нестабильной ситуацию с Панариным.

DQ says Chytil is day-to-day, so no confirmation on his status until tomorrow. Still no timetable on Panarin. #NYR