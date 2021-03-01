Иродов выиграл золотую медаль в спринте на ЮЧМ-2021 по биатлону

Денис Иродов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону 2021 года.

Российский атлет преодолел дистанцию за 18 минут 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

Вторую строчку занял Фабио Коттерт из Италии, третьим к финишу пришел Ян Гунька из Польши.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на восьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Месте.