Арендованный защитник «Краснодара» Ойонго выбыл до конца сезона

Защитник «Краснодара» Амбураз Ойонго выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. Об этом сообщает «СЭ».

По словам агента игрока, он пропустит ближайшие шесть месяцев.

Напомним, что футболист травмировался по ходу игры против екатеринбургского «Урала», завершившейся со счетом 2:2. За «быков» Ойонго сыграл всего 12 минут.

Ранее сообщалось, что вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков не поможет своей команде в ближайших играх Российской премьер-лиги (РПЛ).