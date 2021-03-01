«Анжи» и Исмаилов записали обращение к Хабибу

Футбольный клуб «Анжи» провел встречу с болельщиками в преддверии старта нового сезона.

Почетным гостем мероприятия стал боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов. После встречи он вместе с игроками махачкалинского клуба записал видеообращение с призывом оказать «Анжи» поддержку, в частности — обратился к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Ролик опубликован в Instagram Исмаилова.

«Вся команда «Анжи» ждет от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьезных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь. Ты сам был молодым, азартным, сам ждал поддержки — я помню, когда ты в ней нуждался, и тебе ее дали. Теперь твоя очередь, брат!» — произнес Исмаилов.

Ранее сообщалось, что «Анжи» готов пригласить Хабиба в команду.