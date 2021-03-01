«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» Малкина благодаря шатауту Сорокина

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая на домашнем льду «островитян», завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Барри Тротца.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил второй шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков. Его соотечественник и коллега по амплуа Семен Варламов провел игру на скамейке.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативных очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности 0.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:0

1:0 – Вальстрём (Ледди, Бейли) – 19:20' (5x4)

2:0 – Пажо (Бейли, Вальстрём) – 34:56' (5x4)